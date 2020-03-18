18.03.2020 | 09:08

Народная артистка СССР Эдита Пьеха пришла в ужас после просмотра очередного эпизода сериала "Магомаев". Артистка тут же выступила с заявлением.

Недавно в эфир Первого канала вышел сериал "Магомаев", рассказывающий о жизни знаменитого артиста. В одном эпизоде была показана весьма любопытная сцена: между Муслимом Магометовичем и певицей Норой Кароль возникли страстные взаимоотношения. Дело в том, что прототипом любвеобильной артистки стала Эдита Пьеха.

Эстрадная певица была возмущена этим фактом. В интервью изданию "Собеседник" Пьеха заявила, что Магомаев даже не был ее другом. "Иногда встречались – и все", – вспоминает она. В то время Эдита Станиславовна была замужем за ревнивым супругом, Александром Броневицким.

Один раз Пьеха и Магомаев, по словам самой артистки, виделись в концертном зале "Олимпия" в Париже. Там они вместе выступали. Сцена сводила их еще несколько раз, но Эдита Станиславовна так и не узнала, каким Муслим Магометович был человеком.

Напомним, сериал "Магомаев" выходит в эфир по вечерам, с понедельника по четверг. Роль Муслима Магомаева досталась сербскому актеру Милошу Биковичу. Супругу знаменитого певца, Тамару Синявскую, которая стала консультантом сериала, сыграла Ирина Антоненко. Картина не понравилась брату Муслима Магометовича Юрию Магомаеву. Он считает, что все выглядит нереалистично.