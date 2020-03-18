Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|09:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  84.43  |  $  76.85

Полезное | Эдиту Пьеху возмутил сериал Первого канала о Магомаеве

18.03.2020|09:08
Печать

Народная артистка СССР Эдита Пьеха пришла в ужас после просмотра очередного эпизода сериала "Магомаев". Артистка тут же выступила с заявлением.

Недавно в эфир Первого канала вышел сериал "Магомаев", рассказывающий о жизни знаменитого артиста. В одном эпизоде была показана весьма любопытная сцена: между Муслимом Магометовичем и певицей Норой Кароль возникли страстные взаимоотношения. Дело в том, что прототипом любвеобильной артистки стала Эдита Пьеха.

Эстрадная певица была возмущена этим фактом. В интервью изданию "Собеседник" Пьеха заявила, что Магомаев даже не был ее другом. "Иногда встречались – и все", – вспоминает она. В то время Эдита Станиславовна была замужем за ревнивым супругом, Александром Броневицким.

Один раз Пьеха и Магомаев, по словам самой артистки, виделись в концертном зале "Олимпия" в Париже. Там они вместе выступали. Сцена сводила их еще несколько раз, но Эдита Станиславовна так и не узнала, каким Муслим Магометович был человеком.

Напомним, сериал "Магомаев" выходит в эфир по вечерам, с понедельника по четверг. Роль Муслима Магомаева досталась сербскому актеру Милошу Биковичу. Супругу знаменитого певца, Тамару Синявскую, которая стала консультантом сериала, сыграла Ирина Антоненко. Картина не понравилась брату Муслима Магометовича Юрию Магомаеву. Он считает, что все выглядит нереалистично.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте