Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  85.92  |  $  78.21

Полезное | Дети Пугачевой и Галкина рассказали о борьбе с вирусом

18.03.2020|10:37
Печать

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина высказались об эпидемии коронавируса. Наследники звездной пары рассказали, как уберечься от смертельной инфекции.

В личном микроблоге Максима Галкина в "Инстаграм" появилась забавная видеозапись, на которой его дети говорят о коронавирусе. В ролике наследники юмориста делятся с подписчиками полезными советами по борьбе с опасным заболеванием.

По словам Гарри, вирус боится горячей воды. Мальчик порекомендовал пить горячий чай. Также он посоветовал положить под дверь чеснок. Его сестра Лиза напомнила зрителям о том, как важно соблюдать личную гигиену. "Нужно хорошо намыливать и мыть руки!" – подчеркнула девочка.

Максим Галкин в шутку назвал ролик спецвыпуском программы Елены Малышевой "Жить здорово". Артист отметил, что китайский коронавирус стал одной из самых обсуждаемых тем. "Уже и от детей слышу", – написал в социальных сетях супруг Аллы Пугачевой.

Поклонники пришли в восторг от советов детей звездной пары. Один из подписчиков заявил, что Гарри и Лиза могут составить серьезную конкуренцию Малышевой. Другой пользователь отметил, что россиянам есть чему поучиться у детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте