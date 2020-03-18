18.03.2020 | 09:44

Диана Арбенина уже была замужем – в 1993 году в Санкт-Петербурге она пошла в ЗАГС с, лидером группы "Зимовье зверей" Константином Арбениным. Вместе они жили недолго. Но красивую фамилию супруга после развода певица предпочла своей девичьей – Кулаченко. Теперь же она снова стала женой.

Утонченная и женственная Диана Арбенина – жена гангстера, уголовника! Возможно ли такое? Возможно, если речь идет о клипе. 20 марта состоится радиопремьера весеннего сингла "Казино", в клипе на которой Арбенина вновь стала замужней женой. Правда, члена преступного сообщества...

Вот что говорит о композиции сама Диана Арбенина: "Как известно, мужчин делают такими, какие они есть, именно женщины. Подруга жизни наполняет мужчину уверенностью, силой, мужественностью и бесстрашием. Это песня жены гангстера, которая до умопомрачения любит не только своего мужа, но и мир, в котором они существуют, и в котором каждый день может стать последним".

Выпуск сингла в свет исполнительница прокомментировала в на своей странице в социальной сети "Инстаграм": "Доброе утро, страна! Вот еще одна моя песня улетела в открытый космос весны 2020 года. Пусть дорога ее будет долгой и безмятежной. А я все больше уверена в том, что каждый из нас имеет шансы быть счастливым. Главное – уметь ждать. И я, кажется, этому наконец научилась".

Теперь многочисленные поклонники лидера группы "Ночные снайперы" гадают, может ли Арбенина выйти еще раз замуж по-настоящему? Ведь она достойна быть не только счастливой мамой двух детей, но и любимой женой.