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Полезное | Сын закатил сцену ревности Маше Вебер из-за очередного мужчины

17.03.2020|11:17
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За романом Маши Вебер и Парвиза Ясинова в свое время следила вся страна. Обсуждали и рождение у певицы сына Оскара, и бегство мужа к "татушке" Юле Волковой. Сегодня уже и разлучница оказалась брошенной Парвизом, да и вся эта история – дела давно минувших дней. О том, что осталось от тех отношений, Маша Вебер рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами музыкального фестиваля "Жара" на престижном сочинском курорте Красная Поляна.

"Сын очень любит деньги, – призналась Вебер. – Он копит на поездку в Америку, поэтому продает какие-то свои старые вещи – кроссовки, коллекционные ножи. А на карманные расходы ему дает отец".

Оказалось, отец встречается с сыном почти еженедельно. "Оскар ездит к Парвизу по выходным, – рассказала Вебер. – А я его редко вижу, потому что у меня нет такой надобности. Последний раз воочию наблюдала бывшего мужа так давно, что даже не могу вспомнить".

"После расставания мы ссорились, было много обид, но общий ребенок нас в итоге примирил, – вспомнила Маша. – Причем первый шаг сделал именно Парвиз, поскольку очень хотел общаться с сыном. Алиментов бывший муж не платит. Но мы договорились, что он дает деньги на какие-то нужды – на школу, на страховку. Сколько я говорю, столько и дает".

То обстоятельство, что папа живет отдельно от мамы, Оскара не смущает. "Я ему объяснила, что взрослые люди сходятся и расходятся, – заверила Вебер. – Ни с кем из мужчин после Парвиза я Оскара не знакомила, а вот с моим нынешним мужем пришлось. Сына долго готовила к этому, поясняла, что хочу быть не только счастливой мамой, но и счастливой женой, женщиной. И когда встретила мужчину своей мечты, то вначале представила его сыну как моего друга, а потом сказала, что люблю этого человека".

Сын, правда, не сразу принял очередного мужчину матери. "Оскар ревновал меня жутко, ворчал, – отметила Маша. – Ему тогда было десять лет, он считал маму своей собственностью, а тут появился другой рядом с ней. К счастью, он у меня адекватный мальчик, поэтому в итоге принял моего мужа, стал уважать его, они сегодня дружат. Я так и объяснила, что папа есть папа, но есть мой муж, с которым надо дружить и который всегда готов помочь".

Источник — dni.ru
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