17.03.2020 | 10:22

Виктория Ворожбит стала незаменимой помощницей для актера, у которого раньше был бурный роман с Анастасией Заворотнюк. Женщина как две капли воды похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня", что сразу бросается в глаза поклонникам некогда знаменитой пары.

С эффектной брюнеткой Сергей Жигунов встретился в 2018 году на Сахалине. Артист готовил там первый фестиваль телесериалов "Утро Родины".

Виктория Ворожбит оказалась похожа на Анастасию Заворотнюк словно сестра-близнец, сообщает сайт "Комсомольская правда". Женщина быстро сработалась с артистом и стала специалистом по PR мероприятия. В 2019 году она стала директором фестиваля.

Силы воли и хватки роскошной красотке не занимать – так отзывается о подруге Жигунова ее знакомый. В настоящее время Ворожбит живет в Москве. В родном Приморье она трудилась в крупных корпорациях и была довольно известна.

Послужной список "близнеца" Анастасии Заворотнюк впечатляет. Ворожбит была в выборной кампании местного губернатора, работала с прессой, брала интервью у ВИП-персон, сотрудничала с Чубайсом. Сегодня она отвечает за связи со СМИ в "Роснано".

Поговаривают, что Ворожбит и Жигунова связывают не только профессиональные отношения. Однако эта информация не имеет официального подтверждения. Актер, к слову, женат.

Примечательно, что в соцсетях у двойника Анастасии Заворотнюк стоит пометка "в браке". А вот у ее мужа Виктора Суханова – "разведен".

Сходство помощницы актера с Анастасией Заворотнюк сразу бросается в глаза: красивые крупные черты лица, фигура, стать. По мнению знакомого Ворожбит, это действует на Жигунова как гипноз.