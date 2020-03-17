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Полезное | Семенович дала совет тому, кто хочет стать ее любовником

17.03.2020|13:49
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Анна Семенович сделала важное признание. Певица рассказала, по какому критерию выбирает мужчин.

Пышногрудая блондинка приняла участие в ютуб-шоу "Ковальский". Она заявила, что причина ее многолетнего одиночества – в высоких требованиях к представителям сильного пола.

Анна Семенович предпочитает успешных ухажеров, которые умеют много зарабатывать. Исполнительница не скрывает, что в любовниках ее в первую очередь привлекает материальная обеспеченность.

По словам певицы, нищеброд ей не нужен. Анна Семенович уверена: если мужчина не умеет зарабатывать деньги, то он либо глупый, либо лентяй. "А зачем мне такой нужен?" – заявила она.

У Анны Семенович есть возлюбленный, но его личность она держит в тайне от любопытной публики. Счастье любит тишину.

Ранее Анна Семенович призналась, что лишь недавно задумалась о семье и детях. Примечательно, что в свои 40 лет она ни разу не была замужем.

Источник — dni.ru
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Гость|17.03.2020 14:11|

Ну да

Гость|17.03.2020 15:17|

Вот это корова, страшная как коронавирус.

Имя: Гость
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