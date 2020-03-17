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Полезное | Счастливая Аллегрова вышла в свет с молодым красавцем

17.03.2020|15:27
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Ирина Аллегрова появилась на празднике по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы в компании интересного молодого мужчины. Популярная певица буквально сияла от счастья рядом с ним.

Алла Крутая решилась закатить шумное торжество, несмотря на шумиху и даже истерию и панику вокруг коронавируса, который свирепствует в мире. В то время, как закрываются аэропорты, школы, границы и повсеместно вводится карантин, отечественные знаменитости собрались в одном месте, чтобы чествовать младшую сестру именитого продюсера и композитора.

Свои хиты исполнили Александр Серов, Николай Басков, Олег Газманов, Димаш, Александр Ревва и многие другие. Несколько песен прозвучали из уст Ирины Аллегровой. На сцене отметился и сам Игорь Крутой.

Примечательно, что на празднике "шальная императрица" появилась в компании привлекательного молодого брюнета. 68-летняя артистка буквально сияла от счастья рядом с ним. Видео и фото с мероприятия появились в Сети, и поклонники немедленно решили, что таким образом популярная исполнительница представила нового возлюбленного. Что, к слову, нетипично для артистки, которая предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

Поклонники рассыпались в комплиментах кавалеру, сопровождающему Ирину Аллегрову, и отметили, как они хорошо смотрятся вместе.

Однако все оказалось куда проще. Ирина Аллегрова пришла на день рождения в компании своего единственного внука Александра. Как отмечает сайт "Комсомольская правда", молодому родственнику знаменитой артистки 25 лет, он окончил факультет мировой политики МГУ и готовится выйти на дипломатическую службу. В кулуарах его называют завидным женихом.

Напомним, что Александр родился у дочери Ирины Аллегровой Лалы от отношений с Эрнестом Барсегяном. В свою очередь, сама Лала появилась на свет, когда певица состояла в первом браке с Георгием Таировым.

Источник — dni.ru
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Гость|17.03.2020 16:30|

где она его подобрала?))

Имя: Гость
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