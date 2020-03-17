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Полезное | Ребенку Броневицкой не давали радужных прогнозов

17.03.2020|09:01
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Илона Броневицкая стала очередной звездной гостьей шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она рассказала о рождении ребенка.

Илона Броневицкая – дочь прославленной певицы Эдиты Пьехи. Обе женщины не раз признавались в интервью, что были не близки. Дело в том, что едва родив дочь, певица отдала ее на воспитание бабушкам, а себя посвятила творчеству. Однако настоящее обострение в отношениях матери и дочери случилось после того, как Эдита Пьеха рассталась с мужем, отцом Илоны, Александром Броневицким.

Тогда девочка начала вызывающе вести себя в школе, закурила и дерзила именитой матери. Даже дошло до того, что артистка побила дочь за хамство. Броневицкая призналась, что тогда не понимала, какую боль причиняла маме. Илона не могла принять того, что ее родители разошлись.

Впоследствии дочь Эдиты Пьехи была замужем три раза. В браке с джазовым музыкантом Пятрасом Герулисом у нее родился сын Станислав. "Когда Стас родился, я подумала: "Только бы не было войны". Мне так хотелось защитить его от трудностей", – призналась Илона.

Однако сразу после рождения Стас серьезно заболел, подхватив кишечную инфекцию. "Поначалу доктора не давали радужных прогнозов. Где-то даже шептались, что мне лучше идти домой", – отметила Броневицкая. К счастью, малыша кое-как выходили. Много позже в интервью сам Пятрас Герулис утверждал, что Стас выжил именно благодаря стараниям Илоны. "Она почти полгода лежала с ним в больнице. Она – герой, честно говорю!" – заявил он.

Во втором браке с пианистом Юрием Быстровым у Броневицкой родилась дочь Эрика. В беседе с Борисом Корчевниковым Илона без лишних иллюзий призналась, что не считает себя хорошей матерью, ведь она, как и в свое время ее мать, посвятила себя в большей мере профессии, нежели родительству. "Возможно, меня нельзя никак оправдать, но я все равно люблю своих детей", – призналась артистка.

Источник — dni.ru
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