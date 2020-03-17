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Полезное | «Простая история»: Фадеев объяснил конфликт со сбежавшими артистками

17.03.2020|12:19
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Максим Фадеев высказался о причине распада группы Serebro. По словам продюсера, девушки "зазвездились" и стали его использовать.

Музыкант заявил, что слишком разбаловал певиц. Почувствовав вкус славы и власть над сердцами поклонников, участницы группы Serebro "подняли восстание".

В программе "Новые русские сенсации" на НТВ Максим Фадеев отметил, что относился к подопечным честно. А когда понял, что его используют, не смог это терпеть. "Простая история", – объяснил продюсер.

Ранее продюсер сообщил о прекращении контрактов со всеми музыкантами лейбла MALFA. С того момента группа Serebro перестала существовать. Певицы ушли в свободное плавание.

Как писали "Дни.ру", скандальным разрывом завершились и профессиональные отношения продюсера с еще одной его подопечной – Наргиз Закировой. Максим Фадеев крайне нелестно отзывается о певице.

Артистка обвинила его в том, что он якобы срывал ее концерты, а также перечислила еще несколько причин. Продюсер долго отмалчивался, а позже выступил с контраргументами.

Источник — dni.ru
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Гость|17.03.2020 13:45|

Ох уж этот шоу-бизнес.

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