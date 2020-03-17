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Полезное | «Немыслимые гонорары» не всегда позволяют Кудрявцевой устраивать шоу

17.03.2020|08:49
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Ведущая скандальных передач "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева подверглась серьезной критике за свою деятельность на телевидении. По телеведущей прошлась известный блогер.

Лера Кудрявцева всегда в курсе всех сплетен, которые обсуждаются в шоу-бизнесе. Она готова пойти на многое, чтобы получить эксклюзивную информацию. Недавно в Сети обсуждали, как продюсеры ее передачи звонили жене Ильи Резника и приглашали супругов на шоу. Однако те категорически отказывались от предложения, поскольку блондинка их якобы когда-то подставила.

Эту новость вспомнила блогер Алина Ботанова. Девушка осудила Леру Кудрявцеву за каверзные вопросы, которые она порой задает в своих передачах. Комментарий Алины появился в распоряжении "Дни.ру".

"По словам жены известного поэта, от лица Кудрявцевой звонили уже много раз и предлагали за какие-то немыслимые гонорары сняться в программе. Конечно, главная задача Леры – поддержать рейтинги передачи, но так хочется, чтобы наше общество уже наконец-то начало интересоваться чем-то, кроме грязи", – высказалась она.

Также блогер отметила, что принимать решение идти или не идти на такие программы выбор каждого. В пример она привела Екатерину Диденко, которая ходит на телеэфиры после смерти мужа.

Источник — dni.ru
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