17.03.2020 | 14:15

Аргентинский актер Факундо Арана известен в России благодаря роли избалованного мажора Иво в популярном сериале "Дикий ангел". С момента трансляции теленовеллы прошло более 20 лет, и если его партнерша Наталия Орейро частенько напоминает о себе, приезжая с гастролями, то об Аране почти ничего не слышно.

Об актере из "Дикого ангела" мало говорят, возможно, еще и потому, что он, несмотря на статус секс-символа, никогда не был замешан в скандалах. У артиста крайне положительный образ.

Факундо Арану также нельзя назвать ловеласом. Его список любовных побед ограничивается всего двумя пунктами: с 1996-го по 2006-й он встречался с актрисой Изабель Маседо, а через год после завершения этих отношений актер познакомился с моделью и теледивой Марией Сусини, с которой через пять лет узаконил отношения.

Манекенщица подарила звезде "Дикого ангела" троих детей – девочку Индию и двойняшек Яко и Моро. Интересно, что Арана и Сусини расписались только тогда, когда стали многодетными родителями.

Факундо и Мария живут душа в душу. Избранница во всем поддерживает актера. Пара занимается благотворительностью и много путешествует. Звезда "Дикого ангела" обожает активный отдых: он страстно любит серфинг и альпинизм.

Еще одно увлечение знаменитости – музыка. Арана выступает в Аргентине с группой Facundo Arana & The Blue Light Orquestra. Около пяти лет назад актер приезжал с концертом в Россию.

Факундо Арана активно снимается в сериалах, кино и работает в театре. После успеха "Дикого ангела" у актера было много предложений от продюсеров. Аргентинец снялся во многих популярных проектах, таких как "Добрые соседи" и "Яго, темная страсть", за работу в котором получил престижную кинопремию.

В 2006 году Факундо накрыла вторая волна популярности благодаря появлению в сериале "Ты – моя жизнь" в паре с Наталией Орейро. Телешоу стало самым рейтинговым за всю историю местного телеканала. В 2017-м артист снялся в картине "С тобой хочу быть рядом", в 2019-м – в многосерийной ленте "Маленькая Виктория".