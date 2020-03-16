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Полезное | «Уничтожал за большие бабки»: Катя Лель назвала загубившего ее карьеру человека

16.03.2020|16:28
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Катя Лель стала гостьей программы "Слушай, расскажи!". Женщина призналась, почему в один момент пропала с экранов телевизоров, и обвинила коллег по цеху в неискренности.

Артистка уточнила, что ее бывший продюсер Александр Волков сделал все для того, чтобы она осталась без средств к существованию. Причиной певица назвала его желание подчинить возлюбленную себе. Мужчина мечтал, чтобы Катя Лель принадлежала ему, поэтому обманул ее при заключении контракта, а потом настроил всех коллег исполнительницы против. В итоге звезда смогла выйти из порочного круга отношений с властным мужчиной, который, кстати, был женат.

Катя в студии "Слушай, расскажи!" призналась, что продюсер, от которого она "ушла в чем была", смог купить всех влиятельных людей российского шоу-бизнеса. Именно поэтому артистка в какой-то момент пропала из эфиров. "Катя такая бессовестная, в которую я вложил денег, а она меня бросила. Как это? Я же ее люблю. Давай ее закроем, давай уничтожим, а потом она ко мне прибежит, откроем. Но Катя-то не прибежала", – рассказала исполнительница.

Она отметила, что ее в тот момент предали многие коллеги. "Все. В этом слове есть весь нынешний шоу-бизнес", – сказала Катя Лель. Однако женщина не держит обиды, она уверена, что однажды придет время, и все встанет на свои места.

"Никто не знает, что завтра произойдет в твоей жизни, в жизни твоих детей, потому что ты уничтожал беззащитную девчонку за большие бабки", – уверена артистка.

Бывшего продюсера нет в живых уже более десяти лет, однако до сих пор запрет на выступления для Кати Лель кое-где сохраняется, так как многие поклялись влиятельному мужчине не давать певице вздохнуть свободно. "Понимаете, так мир устроен. Где хорошо – там вы, где плохо – там в кусты. Одному купил квартиру в Монако за то, чтобы Катеньки не было, второму отдал часть бизнеса, чтобы Катеньки не было. Он очень грамотно все распределил. И об этом знает весь шоу-бизнес, я об этом узнала в последние годы", – призналась артистка в студии "Слушай, расскажи!".

Как отметила женщина, многие коллеги спустя годы сделали вид, будто ничего не произошло. Единственный, кто попросил прощения за травлю, был Николай Басков.

Источник — dni.ru
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