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Полезное | Сябитова решила отказаться от отношений с настоящими мужчинами

16.03.2020|10:46
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Розе Сябитовой не нужно надежное мужское плечо. Ведущая сделал громкое заявление на тему замужества.

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова олицетворяет для россиян эталон самодостаточной женщины. Укоренившийся в головах соотечественниц образ несокрушимого патриархата знаменитости не близок.

На насущную тему Сябитова порассуждала в своем "Инстаграм". Роза убеждена, что уже не встретит "настоящего мужчину". Точнее, ей и не нужно искать для себя надежного спутника.

Дело в том, что, по мнению напарницы Ларисы Гузеевой, тот самый пресловутый "настоящий мужчина" не позволит ей самореализоваться и заработать денег. А всего того, что необходимо, Роза Сябитова может добиться сама.

Ведущая спросила мнение своих подписчиков по данному вопросу. Большинство пользователей Сети разделили точку зрения кумира.

Источник — dni.ru
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