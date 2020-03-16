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Полезное | Стало известно о замужестве Любови Толкалиной

16.03.2020|17:26
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Актриса Любовь Толкалина – яркая и эффектная женщина. Многих удивляло то, что такая привлекательная представительница слабой половины человечества не замужем. Как оказалось, у артистки есть муж. Это внезапное признание шокировало россиян.

Все началось с того, что фолловер под одним из последних снимков Любови Толкалиной поинтересовался, почему с тех пор, как актриса развелась с Егором Кончаловским, она не связала себя узами брака.

Ответ Толкалиной был настолько неожиданным, что поклонники едва поверили своим глазам. "Такой странный вопрос... Потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить", – заявила бывшая супруга режиссера.

Несмотря на сильнейшее потрясение, фанаты стали поздравлять звезду с таким важным событием. Многие от всей души пожелали ей долгой и счастливой семейной жизни.

Судя по всему, супругом светской львицы стал британец по имени Саймон. Любовь объявила об отношениях с ним еще в начале зимы прошлого года.

Отметим, что по факту это первое официальное замужество артистки. С Кончаловским они более 20 лет прожили в гражданском браке. У них есть общая дочь Мария.

Источник — dni.ru
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