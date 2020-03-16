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Полезное | Россиян предупредили о новом способе передачи коронавируса

16.03.2020|12:27
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Роспотребнадзор сделал важное заявление о коронавирусе в России. В ведомстве рассказали об опасности передачи инфекции через наличные деньги.

Россиян призвали соблюдать меры осторожности, расплачиваясь за товары и услуги. Роспотребнадзор обратил внимание на то, что при использовании банковской карты необходимо учитывать вероятность передачи нового коронавируса через устройство для ввода ПИН-кода.

В ведомстве сообщили, что безопаснее всего осуществлять бесконтактные платежи, передает РИА Новости. По заверениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) коронавирус может быть активен на бумаге три-четыре дня, а на пластике – до девяти дней.

ВОЗ рекомендовала тщательно мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег. На фоне эпидемии коронавируса в России в Роспотребнадзоре рассказали, что банкноты выдерживаются в Центробанке не менее двух недель с момента поступления.

То есть кредитные организации получают безопасные банкноты. Однако не все наличные сразу попадают в банки.

Напомним, что эпидемия коронавируса в Россию пришла из КНР. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Речь идет о новом типе коронавируса – COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

Источник — dni.ru
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Гость|16.03.2020 13:16|

Что еще придумают))

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