16.03.2020 | 12:52

Кристина Орбакайте обнародовала новое фото. Поклонники, внимательно посмотрев на снимок, сделали вывод: артистка что-то сделала со своим лицом.

Кристина Орбакайте вернулась из Америки, где провела много времени. В США у артистки собственные апартаменты, у ее супруга, бизнесмена Михаила Земцова, тут свое дело. Оказавшись в Москве, популярная певица приступила к работе. Она занялась записью новых композиций.

"Когда записываешь новую песню, всегда хочешь для нее счастливой судьбы", – призналась Кристина Орбакайте. Она обнародовала фотографию, которую сделала в студии звукозаписи. Артистка предстала в толстовке, штанах и сюртуке. Образ завершили большие солнцезащитные очки.

Судя по комментариям, поклонники обратили внимание на улыбку Кристины, в частности на зубы. Фанаты отметили, что они стали подозрительно ровными и белыми. Кто-то предположил, что это виниры. Другие подумали о фотошопе. Только почему-то не всем понравились белые зубки артистки. "Страшно", – высказался один подписчик инстаграм-аккаунта певицы.

А еще нашлись те, кто счел, что с возрастом Кристина Орбакайте все больше походит на свою мать Аллу Пугачеву. Отметим, что несколько лет назад Примадонна отечественной сцены избавилась от щербинки между передними верхними зубами, которую многие считали ее изюминкой.

Ради красивой улыбки знаменитости на какие только ухищрения не идут, но не все в этом признаются. Вот, например, Наташа Королева прямо сказала, что сделала виниры. Однако уточнила: она прибегла к помощи стоматолога не ради красоты, а ради здоровья зубов. Якобы на этой процедуре настоял ее лечащий врач.