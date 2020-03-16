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Полезное | Настоящий мужик: супруг не оставляет Заворотнюк наедине с болезнью

16.03.2020|15:04
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Муж Анастасии Заворотнюк, известный фигурист Пётр Чернышёв не оставляет свою жену в тяжелую минуту. Он поселился в клинике, чтобы ухаживать за больной актрисой.

Бывший спортсмен проводит с любимой почти всё свое свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда Пётр отлучается по работе (он является ренером и задействован в различных постановках - прим. редакции), но надолго не исчезает.

Экс-фигурист также ездит за покупками — привозит продукты и специальную крупу для иммунитета. Регулярно общается с медиками, узнавая всю информацию о состоянии супруги.

Заворотнюк регулярно навещает и мама — проводит с ней весь день, уезжает только под вечер. Близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну, врачи продолжают бороться за её здоровье.

Анастасия не появлялась на публике с осени 2019 года. Она лечилась в нескольких клиниках. По данным СМИ, у нее обнаружили злокачественную опухоль мозга.

Близкие стараются сохранять врачебную тайну и практически ничего не рассказывают о состоянии Заворотнюк. Поклонники артистки требуют от ее родственников раскрыть правду, но в ответ дочь Анастасии Анна написала в своем Инстаграм - "дайте семье пожить".

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Гость|16.03.2020 15:50|

Муж и жена-одна плоть.А поклонники пусть живут своей жизнью,а не отравляют жизнь другим.

Имя: Гость
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