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Полезное | Ксения Собчак заявила о бессмысленности борьбы с коронавирусом

16.03.2020|08:16
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Ксения Собак отреагировала на инициативу закрыть театры из-за пандемии коронавируса. Телеведущая объяснила, почему она не видит в этом смысла.

Ранее появилась новость о возможном закрытии на карантин театров и кинотеатров. На это сообщение решила отреагировать журналистка Ксения Собчак. Так, знаменитость заявила, что абсолютно не согласна с таким методом борьбы с пандемией.

Свое мнение она аргументировала достаточно очевидным наблюдением. Собчак отметила, что люди продолжают пользоваться общественным транспортом и могут заразиться там. Поэтому закрывать театры бессмысленно.

Также Ксения в своем инстаграм-аккаунте высказалась на счет важности бесконтактного приветствия, чтобы не заболел коронавирусом. Знаменитость призналась, что не любила здороваться с другими за руку и до пандемии.

Напомним, в России COVID-19 обнаружили у 59 человек. Большая часть из них находится в Москве, 8 заболевших уже выздоровели. Всего в мире выявлено более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом. Оправилось от него почти половина жителей планеты.

Врачи напоминают о важности личной гигиены в момент пандемии коронавируса. Необходимо тщательно мыть руки и не дотрагиваться до собственного лица. Вакцина от этого вируса пока находится на стадии разработки.

Источник — dni.ru
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Гость|16.03.2020 08:47|

Ей откуда известно? Она специалист ходить голой,учинять скандалы и многое другое., но только не в медицине. Её крышует Путин.

Имя: Гость
Комментарий:

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