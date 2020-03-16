16.03.2020 | 08:16

Ксения Собак отреагировала на инициативу закрыть театры из-за пандемии коронавируса. Телеведущая объяснила, почему она не видит в этом смысла.

Ранее появилась новость о возможном закрытии на карантин театров и кинотеатров. На это сообщение решила отреагировать журналистка Ксения Собчак. Так, знаменитость заявила, что абсолютно не согласна с таким методом борьбы с пандемией.

Свое мнение она аргументировала достаточно очевидным наблюдением. Собчак отметила, что люди продолжают пользоваться общественным транспортом и могут заразиться там. Поэтому закрывать театры бессмысленно.

Также Ксения в своем инстаграм-аккаунте высказалась на счет важности бесконтактного приветствия, чтобы не заболел коронавирусом. Знаменитость призналась, что не любила здороваться с другими за руку и до пандемии.

Напомним, в России COVID-19 обнаружили у 59 человек. Большая часть из них находится в Москве, 8 заболевших уже выздоровели. Всего в мире выявлено более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом. Оправилось от него почти половина жителей планеты.

Врачи напоминают о важности личной гигиены в момент пандемии коронавируса. Необходимо тщательно мыть руки и не дотрагиваться до собственного лица. Вакцина от этого вируса пока находится на стадии разработки.