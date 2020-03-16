16.03.2020 | 09:19

Ирина Аллегрова дала концерт в Санкт-Петербурге. Помимо исполнения старых и новых песен, артистка побеседовала со зрителями.

Два года Ирина Аллегрова не выступала в Северной столице. Можно представить, как обрадовались поклонники, когда в рамках нового гастрольного турне "императрица" снова предстала перед ними на сцене.

Она начала концерт с хитов – вероятно, чтобы как следует разогреть публику. Ирина Аллегрова исполнила песни "Угонщица", "Тучи", "Свадебные цветы" и другие знаковые композиции. Многие из них артистка пела вместе с публикой.

В беседе с поклонниками Аллегрова уверенно заявила, что 80-е и 90-е годы в моде, многие артисты специально аранжируют свои творения под стиль того времени. "А я смеюсь и говорю: "Слушайте, ребята, там, где вы учились, мы преподавали", – сказала Ирина.

Певица отметила, что ей уже сложно без передышки отработать сольный концерт, поэтому где-то в середине решила сделать перерыв и побеседовать с фанатами, а также приложилась к бутылке. Аллегрова уточнила, что пьет сладкий чай. По словам певицы, ей требуется глюкоза. "Я вам всю себя отдаю", – объяснила артистка.

Ирина убеждена, что биологический возраст не так важен, как самоощущение. "Наколоть, что ли, пойти все? Представляете, в следующий раз увидимся – а у меня такие губы? А вдруг лопнут во время концерта? Да ладно! Кому нравится, колитесь! Но я вам не советую", – цитирует артистку "Собеседник".

Выступление Аллегровой в этот раз было похоже на концерт с вставками интервью. Внезапно певица разоткровенничалась о любви. Она призвала всех, кто встретил свою половину, ни в коем случае не терять ее.

"Иной раз мы это делаем по большой маленькой глупости. Иногда нам хочется, отвернувшись, повернуться, но что-то не дает. А потом мы локти кусаем. Так вот иногда, наверное, надо оглянуться, повернуться, чтобы не потерять", – философски заключила Ирина Аллегрова.