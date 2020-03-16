16.03.2020 | 11:09

15 марта минул год со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой. Накануне ее родственники и пресс-секретарь Анна Исаева собрались на поминки. "Жизнь как вспышка, как полет кометы", – очень точно сказал о певице ее двоюродный брат. А корреспондент "Дни.ру" связался с одной из подруг артистки и попросить поделиться воспоминаниями.

Дизайнер Аника Керимова одевает многих отечественных знаменитостей – Машу Распутину, Наташу Королеву, Светлану Ходченкову. Была среди ее клиентов и Юлия Началова. Их деловое сотрудничество переросло в искреннюю дружбу.

"В последний год жизни Юли мы очень часто пересекались, – смахивает слезу Аника. – Она тогда участвовала в проекте "Один в один!" и попросила, чтобы я ей помогла с одеждой. Я не отказала, потому что всегда относилась к ней с большой теплотой и уважением. Кажется, добрее человека, чем она, просто не существовало. Когда артистка приходила в наш Дом моды, он наполнялся светом. Ее любили все – и мои администраторы, и швеи. Она к каждому находила свой подход".

Дизайнер отметила, что даже несмотря на сильную боль, с лица Юли не сходила улыбка. Лишь самым близким звезда признавалась в последние дни жизни, как тяжело ей дается каждый шаг.

"Юля говорила, что очень устает, – продолжает Керимова. – Я ей советовала взять паузу хотя бы на время, но она говорила: "Я не могу, у меня большой проект. Не могу подводить людей". Еще она жаловалась на боли в ногах. Ей все время натирала обувь. Мы специально для нее сделали обувь с небольшим каблуком в шесть сантиметров и очень удобной колодкой. Когда Юля ее примерила, сказала: "Аника, я как будто в тапочках!" Так почти весь проект она в этой обуви и проходила".

Последнюю встречу накануне страшных событий Аника запомнила в малейших деталях. Юля пришла в Дом моды за нарядами. Заскочила на 20 минут, но просидела больше часа. Казалось, ей хотелось выговориться.

"Юля жаловалась, что продюсеры требуют, чтобы она срочно похудела, – говорит дизайнер. – Она плакала: "Что я сделаю, если не могу?!" Мы ей постоянно предлагали разные угощения, но она отказывалась. Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что Юли больше нет. Каждый раз кажется, что она позвонит, а потом придет в гости".

Напомним, что Юлия Началова умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. У 38-летней звезды обнаружили подагру, диабет и общий сбой в организме из-за анорексии.