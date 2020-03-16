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Полезное | Елка с округлившимся животом порадовала поклонников возможной беременностью

16.03.2020|19:44
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Певица Елка тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глазах. Тем не менее, ни для кого не секрет, что в свои 37 лет артистка еще не стала мамой.

Поклонники крайне обеспокоены этим фактом. Ведь как бы молодо не выглядела женщина, с годами вероятность завести наследников все больше снижается. Поэтому фанаты с нетерпением ждут заявления об интересном положении светской львицы.

Накануне обожатели Елки подумали, что у них, наконец, появился повод для радости. Как оказалось, на днях исполнительница выступала на дне рождения знаменитого промоутера Константина Сидоркова. Для выхода на сцену артистка выбрала черную водолазку и обтягивающие кожаные штаны с высокой талией. Завершила аутфит толстая цель из белого драгоценного металла на ее шее.

Внимательные поклонники тут же обратили внимание на округлившийся животик певицы Елки. После этого в Сети появились слухи о возможной беременности светской львицы.

Тем не менее, пока рано говорить, правда ли это. Ведь вполне вероятно, что исполнительница просто-напросто сытно поела во время торжества. Ведь мало кто может отказаться от вкуснейших угощений, которыми, несомненно, был заставлен весь праздничный стол.

Источник — dni.ru, фото - 7days.ru
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