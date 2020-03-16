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Полезное | «Бесконечная тоска»: Гузеева предстала в новом образе

16.03.2020|08:31
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Лариса Гузеева решила вспомнить свою молодость. В своем инстаграм-аккаунте она показала снимок с короткой стрижкой.

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева, по всей видимости, немного поностальгировала в выходной день. Разбирая архивные фото, актриса наткнулась на давний снимок. Он был сделан во времена, когда Лариса подстригалась достаточно коротк. и из-за этого выглядела, как мальчик. Кадром Гузеева решила поделиться со своими поклонниками.

Снимок появился в "Инстаграм" и буквально за час собрал почти 30 тысяч лайков. Под публикацией знаменитость написала, что в то время переживала не лучшие времена. "Давным-давно. Бесконечная тоска в глазах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – пояснила она. Тогда звезда не нравилась сама себе. Молодость звезда назвала дурацкой.

Разделить настроение Гузеевой решили и подписчики. Под публикацией они не только поразмышляли на тему юности, но и завалили телеведущую комплиментами.

"Не глаза, а галактики. экстремально запредельная красота", "Печально, что мудрость и умение любить жизнь приходит не в молодости", "вы красотка невероятная , и тогда и сейчас", "А в молодости всегда так и почти все себе не нравятся", "Необыкновенная женщина загадка", – написали фолловеры.

Напомним, былые годы Ларисы Гузеевой, действительно, не приносили ей радости. Она терпела насилие от супруга, пережила алкогольную зависимость и испытывала неудачи в карьере.

Источник — dni.ru
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