Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 мар 2020|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  85.71  |  $  77.24

Полезное | Певица Жасмин преобразилась

15.03.2020|17:04
Печать

Певице Жасмин 42 года. Певица не только выглядит свежо для своих лет, но и сохраняет неподдельное чувство вкуса. Артистка в очередной раз удивила общественность.

Жасмин оказалась самым ярким гостем на фестивале "Жара", который расширил свои границы и теперь проходит в нескольких городах. 42-летняя певица появилась на публике в облегающем платье, в котором гармонично объединились глубокий вырез и строгий верх.

Благородно-синий цвет отлично дополнил бархатную матовую кожу артистки. Блестящие детали наряда отлично вписались в контекст светского мероприятия, пишет Teleprogramma.pro.

Туфли классического фасона, которые выбрала Жасмин, не перетягивали на себя внимание и отлично дополнили образ. Прическа певицы также не оставили обозревателей равнодушными – журналисты оценили ее по достоинству.

В последнее время Жасмин не так часто попадает в светскую хронику. Певица старается не привлекать к себе внимания, уделяя основное время семье и творчеству. Так на Новый год артистка отметилась дуэтом с фигуристкой Татьяной Навкой. Звезды порадовали поклонников, приняв участие в проекте Первого канала. Они исполнили композицию "Пусть настанет наш год".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте