15.03.2020 | 17:04

Певице Жасмин 42 года. Певица не только выглядит свежо для своих лет, но и сохраняет неподдельное чувство вкуса. Артистка в очередной раз удивила общественность.

Жасмин оказалась самым ярким гостем на фестивале "Жара", который расширил свои границы и теперь проходит в нескольких городах. 42-летняя певица появилась на публике в облегающем платье, в котором гармонично объединились глубокий вырез и строгий верх.

Благородно-синий цвет отлично дополнил бархатную матовую кожу артистки. Блестящие детали наряда отлично вписались в контекст светского мероприятия, пишет Teleprogramma.pro.

Туфли классического фасона, которые выбрала Жасмин, не перетягивали на себя внимание и отлично дополнили образ. Прическа певицы также не оставили обозревателей равнодушными – журналисты оценили ее по достоинству.

В последнее время Жасмин не так часто попадает в светскую хронику. Певица старается не привлекать к себе внимания, уделяя основное время семье и творчеству. Так на Новый год артистка отметилась дуэтом с фигуристкой Татьяной Навкой. Звезды порадовали поклонников, приняв участие в проекте Первого канала. Они исполнили композицию "Пусть настанет наш год".