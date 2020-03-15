15.03.2020 | 20:32

Максим Фадеев высказался обо всех своих подопечных из продюсерского центра. Разумеется, зашла речь и о Наргиз Закировой, с которой продюсер расстался со скандалом.

В новом выпуске программы "Новые русские сенсации" продюсер Максим Фадеев дал откровенное интервью, в котором ответил на самые острые вопросы. Благодаря его таланту и наблюдательности, стратегическому мышлению и удаче страна узнала о таких артистках как Линда, Юлия Савичева, Глюк`Oza, Катя Лель, группах Total и Серебро, певце Пьере Нарциссе и многих других.

Более 25 лет Максим Фадеев буквально зажигал новые звезды на небосклоне отечественного шоу-бизнеса. "Это в последнее время я набрал "детский дом", "сирот" своих. Такой был у меня "фонд милосердия", – отметил музыкальный продюсер.

Он дал понять, что благодаря Наргиз Закировой понял, что у этой медали есть и другая сторона, совсем непривлекательная. Именно с этой эпатажной артисткой продюсер в прошлом году угодил в оглушительный скандал. Тогда артистка обвинила его в травле и срыве ее концертов, невыполнении обязательств. В итоге, Фадеев и Закирова разошлись, как в море корабли. А ведь до этого они обнимались и даже обменивались кольцами в знак искренней дружбы и сотрудничества.

Максим Фадеев назвал Наргиз Закирову самым лицемерным человеком, которого когда-либо встречал. "Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", – категорично заявил продюсер.

Он убежден, что его "тотальной ошибкой" была совместная работа с Наргиз Закировой и Олегом Майами. При этом про других артистов продюсер не жалеет. В качестве примера он привел певицу Елену Темникову. Он не стал отрицать того, что у них были сложные отношения, даже конфликты, но "это была наша жизнь".