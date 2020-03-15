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Полезное | Мастерски загримированная под злодейку Долина привела в восторг поклонников

15.03.2020|15:56
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Лариса Долина предстала перед зрителями в неожиданном виде. Поклонники с трудом узнали популярную исполнительницу.

В Театре на Таганке прошел показ иммерсивного мюзикла Алексея Франдетти "Суини Тодд, маньяк-цирюльнике Флит-стрит". Одну из главных ролей в постановке исполнила Лариса Долина. Она сыграла миссис Ловетт, сообщницу маньяка.

На сцене артистка появилась в неузнаваемом виде. Благодаря искусному гриму Лариса Долина предстала перед зрителями в уродливом, кладбищенском образе, как высказались в комментариях к спектаклю поклонники. Они остались очень довольны игрой популярной исполнительницы.

Не сдержала восторгов и единственная дочь Ларисы Долиной Ангелина. Она опубликовала фотографии неузнаваемой артистки и рассыпалась в комплиментах матери. "немножко липкая бесконечно нежная и прощающая миссис Ловетт слов нет. потрясена, горда, люблю и все остальные эти слова ! Как говорят на Бродвее, break a leg LOVE (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась Ангелина.

Кстати, она отметила и грим, который буквально изуродовал Ларису Долину. "Она и ее страшная подружка", – пошутила дочь популярной певицы. В комментариях к ее инстаграм-посту подписчики высказали свое восхищение в адрес певицы.

Ранее в интервью Лариса Долина признавалась, что очень любит жанр мюзикла, к которому "приросла душой и телом". Отметим, что в последнее время 64-летняя певица выглядит на зависть молодо и подтянуто.

Недавно артистка давала сольный концерт в Сахалине. Лариса Долина почти два часа пела без фонограммы, исполнив в том числе и свои главные хиты -"Погода в доме" и "Половинка". Несмотря на безупречный звук, вокалистка шутила, что старается "не дать петуха", так как по московскому времени для нее было еще утро.

Источник — dni.ru
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