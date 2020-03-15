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Полезное | «Держись, дорогая!»: Вайкуле срочно отправилась в лес на холод из-за своих малышей

15.03.2020|15:38
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Вернувшуюся домой Лайму Вайкуле встретила непогода. Несмотря на это певица была вынуждена отправиться в лес ради своих малышей. Артистке нужно было выгулять французских бульдогов Эми и Буча.

Вайкуле обнародовала в своем "Инстаграм" видео, на котором запечатлена прогулка артистки с собаками по заснеженному лесу. Подписчики певицы были удивлены тем, что в Юрмале такая же погода, как и в Москве.

Коллеги по цеху проявили сочувствие в связи с тем, что Вайкуле приходится выходить на улицу и гулять под падающим снегом. "Держись, дорогая!" — прокомментировала публикацию телеведущая Татьяна Лазарева.

Стоит отметить, что Вайкуле совсем недавно провела блистательный концерт в Московском Кремле. Российская публика встретила артистку с теплотой, чего не скажешь о нынешней погоде.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле выложила в соцсетях снимок, на котором она очень похожа на певицу Аллу Пугачеву. Строгие брюки, жакет, а также очки создали образ, который в свое время эксплуатировала Примадонна.

Источник — dni.ru
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