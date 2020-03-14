14.03.2020 | 22:52

Недавно 84-летнего сатирика сразил инсульт. После этого он перестал появляться на публике. По словам его супруги, актер постепенно приходит в себя.

В эфире передачи "Ты не поверишь!" Ольга Остроумова заявила, что Валентин Гафт уже находится в сознании: он все видит, слышит и понимает. Однако его состояние требует постоянного ухода: за пожилой звездой театра приглядывает сама Остроумова и сиделка.

По словам женщины, ее супруг медленно восстанавливается. Но ей больше не нужно проводить рядом с ним все свободное время: Ольга играет в спектаклях и навещает родственников. Так, недавно она пообщалась со своим старшим внуком, который учится в школе олимпийского резерва по плаванию. Актриса попросила сделать ей необычный подарок и установить спортивный рекорд.

Напомним, что информация о том, что Валентин Гафт перенес инсульт, появилась осенью 2019 года. После инцидента артиста доставили в больницу, где врачи долгое время следили за его здоровьем. Позже один из внуков сообщил, что его дедушку отпустили домой и он продолжил восстанавливаться на даче.

Стоит отметить, что журналисты не устают спекулировать на тему здоровья Гафта из-за его почтенного возраста. Из-за этого актера периодически "кладут в кому" и "хоронят" раньше времени. Так, вскоре после известия об инсульте некоторые СМИ писали, что у артиста случился паралич.