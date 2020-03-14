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Полезное | Всех российских школьников могут перевести на дистанционное обучение

14.03.2020|11:58
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Ситуация с коронавирусом во всем мире ухудшается. Правительства многих стран закрывают границы государств, а число заболевших все равно неумолимо растет.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации, власти Российской Федерации принимают меры по профилактике заражения вирусом SARS-CoV-2.

Утром 14 марта во многих телеграм-каналах появилась информация, что Министерство образования РФ разослало региональным минобрам рекомендации перевести все школы на дистанционное образование.

Пока эти данные официально не подтверждены, но точно известно, что в московских школах с 16 марта введен свободный режим посещения из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, мэрия пошла на такой шаг по просьбам родителей учеников. «С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — говорится в заявлении Собянина.

По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. В столице выявлено 24 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Медики назвали болезни, которые осложняют заболевание коронавирусом: диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца, хронический бронхит, рак и почечная недостаточность.

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