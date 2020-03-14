14.03.2020 | 09:32

В Сети прошел слух, что Божена Рынска впервые стала мамой. Поводом для домыслов стал свежий пост журналистки в соцсети.

Говорят, что суррогатная мать родила знаменитости дочку, сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Ее отцом является покойный сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

В своем инстаграм-аккаунте Божена Рынска рассказала о том, что дала большое интервью журналу Hello! К ней в гости для беседы пришла главный редактор издания Светлана Бондарчук. Многие посчитали, что она наведалась к журналистке, чтобы записать эксклюзивный материал, например о рождении малышки.

Напомним, Божена Рынска в августе 2019 года объявила, что готовится к пополнению, и суррогатная мать вынашивает ей девочку. Сначала 45-летняя вдова политолога собиралась забеременеть с помощью ЭКО, использовав замороженные сперматозоиды покойного мужа. Однако сделать это ей не позволило здоровье.

Как писали "Дни.ру", Игорь Малашенко трагически погиб в своем доме в Испании 25 февраля 2019 года. Его внезапная смерть стала страшным ударом для супруги – Божены Рынской. Кроме того, выяснилось, что политолог не оставил ей ничего из своего состояния.