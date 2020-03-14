Сетевое издание|18+|Суббота|14 мар 2020|11:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  85.71  |  $  77.24

Полезное | В сети обсуждают рождение ребенка у Божены Рынской

14.03.2020|09:32
Печать

В Сети прошел слух, что Божена Рынска впервые стала мамой. Поводом для домыслов стал свежий пост журналистки в соцсети.

Говорят, что суррогатная мать родила знаменитости дочку, сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Ее отцом является покойный сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

В своем инстаграм-аккаунте Божена Рынска рассказала о том, что дала большое интервью журналу Hello! К ней в гости для беседы пришла главный редактор издания Светлана Бондарчук. Многие посчитали, что она наведалась к журналистке, чтобы записать эксклюзивный материал, например о рождении малышки.

Напомним, Божена Рынска в августе 2019 года объявила, что готовится к пополнению, и суррогатная мать вынашивает ей девочку. Сначала 45-летняя вдова политолога собиралась забеременеть с помощью ЭКО, использовав замороженные сперматозоиды покойного мужа. Однако сделать это ей не позволило здоровье.

Как писали "Дни.ру", Игорь Малашенко трагически погиб в своем доме в Испании 25 февраля 2019 года. Его внезапная смерть стала страшным ударом для супруги – Божены Рынской. Кроме того, выяснилось, что политолог не оставил ей ничего из своего состояния.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте