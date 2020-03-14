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Полезное | Успенская: Валерия послала Собчак прилюдно

14.03.2020|10:02
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Любовь Успенская до сих пор не может прийти в себя после скандального выпуска шоу Ксении Собчак на Первом канале. Артистка рассказала, как живет после резонансной передачи и о том, что потеряла все контакты с единственной дочерью.

"Такую подлость сделать – это надо постараться. Я даже не предполагала, что так может выйти", – призналась Любовь Успенская. Она объяснила, что пошла на программу только ради того, чтобы оправдать свою дочь, 30-летнюю Татьяну Плаксину. Певица убеждена, что ее использовали, представив в таком свете.

При этом артистка уточнила, что изначально речь шла о совершенно другой передаче. Якобы ее приглашали на шоу Дмитрия Борисова "Эксклюзив", но в итоге она оказалась в студии с Ксенией Собчак. "Я никогда не думала, что она может пойти на такое. Использовать мое горе ради хайпа. Совести у нее нет никакой", – отрезала артистка.

Она рассказала, что после эфира Ксения Собчак не пыталась с ней связаться, чтобы извиниться, но написала ей в соцсети оправдания. Однако Любовь Успенская уже решила для себя, что больше ноги ее не будет ни на одном канале.

Больше общаться с Ксенией Собчак певица тоже не намерена. Более того, она высказала мнение о том, что и прочие представители отечественного шоу-бизнеса также не желают ничего иметь общего со скандально известной телеблондинкой. "Певица Валерия, например, послала ее на три буквы, когда она предложила прийти на эфир. Прилюдно причем", – цитирует Любовь Успенскую "Собеседник".

Сейчас певица не поддерживает отношений с дочкой Татьяной Плаксиной. Та находится в Америке, живет с отцом. 30-летняя женщина не поздравила мать с днем рождения, который у нее был на днях. "А я и не ждала. Как будет дальше, не знаю. Я решила отпустить ее и дать возможность жить так, как она хочет", – заключила популярная исполнительница.

Утешение она нашла в творчестве. Сейчас Любовь Успенская гастролирует по Дальнему Востоку. Певица отметила, что зрители поддерживают ее своей любовью и добрыми словами. Она воспринимает свои концерты как лекарство.

Источник — dni.ru
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