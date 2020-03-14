14.03.2020 | 13:01

Оксана Самойлова наконец-то вышла на связь с поклонниками. Она опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте и рассказала о том, как обстоят дела.

Сейчас рэпер Джиган находится в реабилитационной клинике, где проходит лечение от зависимостей. Мужчина странно себя ведет в соцсетях – публикует прямые эфиры в неадекватном состоянии, сбривает на камеру брови и в целом пугает народ своими выходками. В медицинское учреждение он попал после серии загулов.

Оксана Самойлова никак не комментировала ситуацию с супругом. Девушка пропала из "Инстаграм", напугав подписчиков загадочным текстом в "Сторис": "Я не хочу просыпаться в этот мир". Фанаты гадали, что же произошло на самом деле, и переживали за многодетную модель. И вот спустя четыре дня она опубликовала долгожданный пост, который хоть немного прояснил ситуацию.

Жена рэпера написала, что хотела бы просто промолчать, но из-за того, что все произошло на глазах у миллионов, ей приходится комментировать события. Во-первых, Самойлова отметила, что ни ее, ни детей никто не бил, также она не собирается лишать Джигана родительских прав.

"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды", – написала Оксана. Девушка отметила, что не знает, что будет дальше, однако поблагодарила всех за поддержку.

Напомним, у Джигана и Самойловой четверо детей – дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид. Наследник появился на свет всего около месяца назад. Многие связывают загул рэпера с тем, что он не смог справиться с радостью от появления в семье малыша.