Сетевое издание|18+|Суббота|14 мар 2020|23:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
  85.71  |  $  77.24

Полезное | Дочь Заворотнюк показала фото матери и бабушки

14.03.2020|22:36
Печать

В последние дни дочь "Моей прекрасной няни" активизировалась в социальных сетях и прервала длительное молчание о положении дел в семье. Недавно она обратилась к подписчикам с призывом молиться за свою мать.

Тогда Анна Заворотнюк рассказала, что переживает сильный стресс и как никогда нуждается в опоре. Однако пользователи не обратили на это внимание и посоветовали 24-летней девушке раскрыть правду о состоянии знаменитой мамы, чтобы наблюдатели перестали спекулировать. В ответ последовала эмоциональная реакция и шуточная просьба "дать семье пожить".

Тем не менее, она прислушалась к мнению фолловеров. После слухов о тяжелой болезни Анна решила показать общественности редкие кадры, на одном из которых Анастасия Заворотнюк запечатлена с веером из черных перьев. Когда именно был сделан этот снимок – остается неизвестным.

На другой фотографии изображена мать "Моей прекрасной няни" – Валентина Заворотнюк в молодом возрасте. Поклонники сразу отметили поразительное сходство бабушки, матери и внучки – на всех трех снимках женщины выглядят на одно лицо.

В описании к публикации Анна предложила своим фанатам подискутировать о красоте. Она напомнила, какая внешность и фигура считались самыми красивыми в разные эпохи.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк не выходила в свет с осени 2019 года. По данным СМИ, у нее обнаружили злокачественную опухоль мозга.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте