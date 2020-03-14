14.03.2020 | 22:36

В последние дни дочь "Моей прекрасной няни" активизировалась в социальных сетях и прервала длительное молчание о положении дел в семье. Недавно она обратилась к подписчикам с призывом молиться за свою мать.

Тогда Анна Заворотнюк рассказала, что переживает сильный стресс и как никогда нуждается в опоре. Однако пользователи не обратили на это внимание и посоветовали 24-летней девушке раскрыть правду о состоянии знаменитой мамы, чтобы наблюдатели перестали спекулировать. В ответ последовала эмоциональная реакция и шуточная просьба "дать семье пожить".

Тем не менее, она прислушалась к мнению фолловеров. После слухов о тяжелой болезни Анна решила показать общественности редкие кадры, на одном из которых Анастасия Заворотнюк запечатлена с веером из черных перьев. Когда именно был сделан этот снимок – остается неизвестным.

На другой фотографии изображена мать "Моей прекрасной няни" – Валентина Заворотнюк в молодом возрасте. Поклонники сразу отметили поразительное сходство бабушки, матери и внучки – на всех трех снимках женщины выглядят на одно лицо.

В описании к публикации Анна предложила своим фанатам подискутировать о красоте. Она напомнила, какая внешность и фигура считались самыми красивыми в разные эпохи.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк не выходила в свет с осени 2019 года. По данным СМИ, у нее обнаружили злокачественную опухоль мозга.