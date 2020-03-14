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Полезное | Брошенная приемная дочь Понаровской не хочет слышать о звездной матери

14.03.2020|09:15
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Ирина Понаровская вновь оказалась в центре скандала после выхода многосерийного документального фильма о себе. Одной из тем ленты стала история, связанная с приемным ребенком певицы.

Звездная родительница дважды отказалась от дочери. Анастасии Кармышевой, пережившей предательство, сложно вспоминать те моменты. Она появилась в семье артистки совершенно случайно. Когда та была на гастролях, к ней подошла молодая девушка и предложила взять малышку. Ирина Понаровская, которая не могла иметь детей, забрала девочку к себе и воспитывала в течение четырех лет. Однако потом женщине удалось родить сына Энтони, поэтому Настя оказалась не нужна, и ее отдали в детский дом.

Спустя несколько лет певица снова встретилась с приемной дочерью и попыталась наладить отношения, забрала из приюта, но ничего не вышло. Очень скоро артистка снова выставила девочку за дверь, заодно обвинив в воровстве драгоценностей. Кармышева призналась, что к ней до сих пор на улице подходят люди и обвиняют в том, что она утащила у артистки кольцо с бриллиантом.

После двойного предательства Анастасия больше не хочет ничего слышать об обидчице. Оказывается, ей часто звонят с телеканалов, чтобы предложить участие в передачах. Брошенная дочь уверяет, что не понимает повышенного интереса к звездной матери. Многие думают, якобы девушка пиарится на родственной связи с Понароской, однако ей ничего не нужно от звезды. "Я хочу, чтобы все прекратилось!" – призналась сирота в разговоре с "Собеседником".

Она поделилась, что в действительности все было очень жестко – ее дважды бросили, а потом обвинили в алкоголизме и наркомании. Несмотря на обиды, Кармышева сейчас спокойно относится к предательнице и в целом готова с ней встретиться спустя двадцать лет. "Чисто по-человечески поговорить, как взрослые люди", – пояснила женщина.

Также приемная дочь довольно негативно отозвалась о новостях в связи с возвращением Понаровской на сцену. Она видела ее новый образ. "Как он мне? Баба как баба! Человек, который сделал кучу пластических операций", – не пощадила она звездную родительницу.

Анастасии 38 лет, она живет в Москве и воспитывает 12-летнего сына. Единственное, о чем она сейчас мечтает, – купить собственное жилье.

Источник — dni.ru
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