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Полезное | Боня рискует тюремным сроком за пропаганду наркотиков в эфире у Малахова

14.03.2020|11:09
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Накануне на федеральном канале вышла передача про ритуалы, которые Виктория Боня прошла во время путешествия в Перу. В течение программы звезда неоднократно повторяла о лечебных свойствах аяуаска.

Главный нарколог страны Евгений Брюн заявил, что подобные опыты опасны и ведут к зависимости, которую уже можно наблюдать у телеведущей. Однако девушка продолжила настаивать на невероятных особенностях галлюциногенного зелья и призналась, что уже 10 лет прибегает к помощи шаманов для "очищения" организма.

Скандальный блогер Лена Миро в своей колонке в LiveJournal удивилась, почему Виктория Боня за рассказы о наркотиках в прайм-тайм на "России-1" еще не оказалась в тюрьме. Женщина недоумевает, как так получилось, что звезда "Дома-2" пропагандирует употребление тяжелых веществ среди россиян. Стоит отметить, что на территории нашей страны аяуаска запрещена.

Также Миро заявила, что нашла в Сети множество видеороликов, на которых телеведущая делится рассказами о дурманящем напитке. Кстати, девушка пробовала "волшебное зелье" уже 15 раз, а в последнюю поездку приобщила к "таинству" маму и сестру. "Лет 5 бы ей впаять по-хорошему, чтобы то, что осталось от её мозга, от *** прочистилось (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Лена Миро.

Напомним, что дочь Любови Успенской страдает от последствий употребления аяуаска. Девушка вместо просветления получила психоз.

Источник — dni.ru
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