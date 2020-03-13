13.03.2020 | 09:57

Группа Little Big представила песню для выступления на "Евровидении". Однако не всем поклонникам понравилась заявка российского коллектива.

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме в мае этого года. На европейской сцене Россию представит петербургская группа Little Big.

До недавнего времени было неясно, с какой композицией выступят музыканты. Ее премьера состоялась 12 марта в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Little Big сняли клип на песню UNO.

Видео появилось и на официальном ютуб-канале конкурса. Композиция в стиле поп-рок была написана группой еще в январе. Также в ней слышны латиноамериканские мотивы.

Поскольку российская делегация сохраняла интригу и представила конкурсную заявку последней, поклонники думали, что песня действительно победная. Однако после премьеры появились нелестные комментарии.

"Песня – полное ***", "Ждали большего", "Ну такое ...", "Нет, это середнячок", "Хотелось от вас вашей мощи и особенности", – отметили подписчики официального инстаграм-аккаунта группы.

Впрочем, некоторые заверили, что вопреки первому впечатлению композиция вызывает положительные эмоции. Более того, ее даже назвали вирусной.

Скоро станет ясно, в каком из двух полуфиналов конкурса выступит российская группа. "Евровидение" запланировано на 12, 14 и 16 мая.