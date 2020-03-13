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Полезное | «Ждали большего»: песня Little Big для «Евровидения» вызвала недоумение

13.03.2020|09:57
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Группа Little Big представила песню для выступления на "Евровидении". Однако не всем поклонникам понравилась заявка российского коллектива.

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме в мае этого года. На европейской сцене Россию представит петербургская группа Little Big.

До недавнего времени было неясно, с какой композицией выступят музыканты. Ее премьера состоялась 12 марта в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Little Big сняли клип на песню UNO.

Видео появилось и на официальном ютуб-канале конкурса. Композиция в стиле поп-рок была написана группой еще в январе. Также в ней слышны латиноамериканские мотивы.

Поскольку российская делегация сохраняла интригу и представила конкурсную заявку последней, поклонники думали, что песня действительно победная. Однако после премьеры появились нелестные комментарии.

"Песня – полное ***", "Ждали большего", "Ну такое ...", "Нет, это середнячок", "Хотелось от вас вашей мощи и особенности", – отметили подписчики официального инстаграм-аккаунта группы.

Впрочем, некоторые заверили, что вопреки первому впечатлению композиция вызывает положительные эмоции. Более того, ее даже назвали вирусной.

Скоро станет ясно, в каком из двух полуфиналов конкурса выступит российская группа. "Евровидение" запланировано на 12, 14 и 16 мая.

Источник — dni.ru
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Гость|13.03.2020 10:38|

Нормальный вирусный трек. Для Евровидения пойдет.

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