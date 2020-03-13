Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  81.59  |  $  73.22

Полезное | Не втянувшую животик Кудрявцеву едва не поздравили с беременностью

13.03.2020|13:38
Печать

48-летняя Лера Кудрявцева показала новый снимок с отдыха. Поклонники разглядели на нем изменившуюся фигуру телеведущей.

Лера Кудрявцева целую неделю провела в Эмиратах. На отдых известная телеведущая отправилась вместе с матерью. Кадрами из поездки она активно делилась в своем инстаграм-аккаунте. Однако последний снимок заставил фолловеров обсуждать фигуру Леры и теряться в догадках.

Мало того, что Кудрявцева показала фотографию без макияжа, так еще подписчики увидели округлившийся живот. Это наводит на три мысли. Первая: телеведущая выбрала не самый удачный наряд. Вторая: Лера заметно поправилась, и это сложно скрывать. И третья: неужели знаменитость снова беременна? На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила так: "Вам на радость".

В публикации телеведущая решила затронуть тему коронавируса. Знаменитость рассказала, что в Дубае насчет этого "истерики нет", однако в общественных местах есть специальные приборы с антисептиками.

Поклонники поинтересовались, отправится ли Лера на карантин. Впрочем, эта мера касается лишь путешественников, которые посетили страны с высоким уровнем заражения, такие как Китай, Франция и Италия.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте