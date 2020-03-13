13.03.2020 | 13:38

48-летняя Лера Кудрявцева показала новый снимок с отдыха. Поклонники разглядели на нем изменившуюся фигуру телеведущей.

Лера Кудрявцева целую неделю провела в Эмиратах. На отдых известная телеведущая отправилась вместе с матерью. Кадрами из поездки она активно делилась в своем инстаграм-аккаунте. Однако последний снимок заставил фолловеров обсуждать фигуру Леры и теряться в догадках.

Мало того, что Кудрявцева показала фотографию без макияжа, так еще подписчики увидели округлившийся живот. Это наводит на три мысли. Первая: телеведущая выбрала не самый удачный наряд. Вторая: Лера заметно поправилась, и это сложно скрывать. И третья: неужели знаменитость снова беременна? На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила так: "Вам на радость".

В публикации телеведущая решила затронуть тему коронавируса. Знаменитость рассказала, что в Дубае насчет этого "истерики нет", однако в общественных местах есть специальные приборы с антисептиками.

Поклонники поинтересовались, отправится ли Лера на карантин. Впрочем, эта мера касается лишь путешественников, которые посетили страны с высоким уровнем заражения, такие как Китай, Франция и Италия.