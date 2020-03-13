13.03.2020 | 14:33

Мария Шукшина выступила с неожиданным откровением. Популярная актриса поделилась своими чувствами.

Недавно в семье Марии Шукшиной случилась радость: актриса смогла не только увидеться со своим внуком Марком, сыном ее старшего наследника Макара Касаткина, но и заняться его воспитанием. Малыш появился на свет в результате короткой связи Макара с уроженкой Барнаула Фрейей Зильбер.

Вскоре после его рождения Фрейя пришла на шоу одного из федеральных каналов и пожаловалась, что не получает алименты, да и вообще семья артистки не желает с ней общаться. Разразился скандал, который растянулся на несколько выпусков.

Мария не участвовала в этой вакханалии, однако настаивала на проведении ДНК-текста, который оказался положительным. И вот в начале года актриса поделилась счастьем: Фрейя привезла ребенка к ней в гости.

Позже на шоу "Звезды сошлись" дочь артистки Анна Трегубенко дала понять, что сына Фрейе Зильбер не вернут. Якобы у той проблемы с наркотиками.

Мальчик живет с отцом и его супругой, которую, как отметила Трегубенко, Шукшина одобрила "от и до". Мария не только нянчится с внуком, но и работает. Недавно она снялась в фильме "Зайку бросила...", где исполнила роль матери ребенка-аутиста. Мария поделилась впечатлениями: "Если ты хоть раз в своей жизни столкнулся с такой болезнью, как аутизм, хочешь ты того или не хочешь, тебя это больше не отпустит".

"Будет мучить твою совесть, твою душу. На какой-то момент ты потеряешь аппетит, даже сердце заломит, и глаза на мокром месте..." – цитирует Шукшину Teleprogramma.pro со ссылкой на ее страницу в "Инстаграм". В соцсети артистка опубликовала фотографии с премьеры и уточнила, что в фильме играл здоровый ребенок.