13.03.2020 | 10:29

Это Сейчас Сергей Пенкин известный певец. А 30 лет назад о дворнике, который днем мёл улицы Москвы, а вечером выступал в кабаках и ресторанах, мало кто знал.

Сергей - уникальный артист. В середине 80-х из провинциальной Пензы он отправился покорять столицу. Вы только вдумайтесь: Пенкин 11 раз поступал в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных! И все-таки добился своего.

Молодой парень с необыкновенным голосом смог даже выступить на одной сцене с легендарным Цоем. Они познакомились в Евпатории. Вот что об этом вспоминал сам Пенкин. «Мне страшно тогда было, мандраж. Я же ещё начинающим был, не знал, кто на концерт придёт. Одно дело — своя публика, другое — рокерская. Я говорю: «Не буду выступать». А Витя в ответ: «Всё будет хорошо!»

Пенкин не сразу «нашел себя» на отечественной сцене. Сергей много экспериментировал. Он выбирал смелые (для того времени. - Прим. ред.) и яркие образы. Кого-то он раздражал, кто-то ему симпатизировал, но главное, чего хотел добиться артист, произошло: люди не были безразличны к нему, о Пенкине заговорили, его стали узнавать.

В распоряжение редакции сетевого издания «ПензаИнформ» попала уникальная запись. Сергей Пенкин приехал в родную для него Пензу, чтобы порадовать публику своим ярким шоу. Это выступление датировано ноябрем 1997 года.

Творчество Сергей Пенкина нашло отклик в сердцах сотен тысяч поклонников. Артист получил несколько псевдонимов, самые запоминающиеся - «Серебряный принц» и «мистер Экстравагантность».

Концерты артиста проходят с аншлагом. Недавно певец возвращался в родной город с программой под названием «Сердце на осколки». Певец подчеркнул: у него в жизни все хорошо, а грустное название концерту подарила одна из песен.