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Полезное | Билан забрал ребенка у находящейся на карантине Рудковской

13.03.2020|13:07
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Яна Рудковская вторую неделю находится на карантине и публикует фото своих завтраков. А ее сыну хочется развлечений.

На прошлой неделе Яне Рудковской пришлось уйти на карантин после поездки в Париж, охваченный эпидемией коронавируса. Продюсер испытывает неудобства, в частности не может водить ребенка на мероприятия.

Семилетний Саша, более известный как Гном Гномыч, должен был появиться на премьере мультфильма "Тролли. Мировой тур". Однако мать не может выйти из дома, а отец, Евгений Плющенко, находится на соревнованиях в Твери.

На выручку пришел Дима Билан. Он является крестным отцом Саши, поэтому было решено, что на красной дорожке Гном Гномыч появится с ним.

На мероприятие мальчик пришел с пластмассовым оружием "против коронавируса". Саша охотно раздавал интервью, общался с журналистами, фотографировался, а потом отправился смотреть мультипликационный фильм с крестным. Это первый выход юного фигуриста в свет без родителей.

Недавно Яна Рудковская публиковала видео домашних тренировок сына. Евгений Плющенко занимался с Сашей так, что тот кричал от боли.

Источник — dni.ru
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Гость|13.03.2020 13:23|

По статистике детки не заболевают коронавирусом, но являются активными его переносчиками. Было рекомендовано не отправлять детей с бабушкам-дедушкам, это может убить стариков. И что мы сейчас прочитали? Мальчика, потенциального переносчика (в случае заражения Рудковской) активно катают.

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