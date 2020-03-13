13.03.2020 | 09:20

Леонид Агутин до глубины души потряс фанатов, публично обратившись к женщине, которая занимает в его сердце большое место. Популярный певец не скрыл своих чувств.

Леонид Агутин уже много лет признается в любви своей супруге и коллеге Анжелике Варум. В этом году будет 20 лет, как артисты официально оформили отношения. Однако вместе они гораздо больше.

Но есть и еще две женщины, к которым популярный исполнитель испытывает нежные чувства и не боится публично о них говорить. Речь идет о дочери Леонида и Анжелики Елизавете, которая живет в Америке, где у певцов есть собственные апартаменты, а также о наследнице исполнителя, родившейся в фактическом браке с балериной Марией Воробьевой.

С артисткой молодой Агутин познакомился задолго до того, как закрутил роман с Варум. В этих отношениях на свет появилась дочь Полина. Сейчас она уже взрослая, живет с матерью за границей, и Агутин поддерживает с ней связь.

Накануне, 12 марта, Леонид поздравил Полину с днем рождения. Ей исполнилось 24 года. Певец обнародовал фотографию именинницы и посвятил ей трогательные слова. "Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в четыре года ты научилась читать, писать и рассуждать как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаешь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет", – начал Агутин.

Он признался, что тогда начал переживать за окружение дочери. "Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя!" – пожелал певец наследнице в "Инстаграм". В заключение певец отметил, что девушке пока везет с людьми.

В комментариях к посту именинница поблагодарила отца: "Папа, спасибо. Как всегда, очень трогательно..."