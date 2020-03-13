Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  82.93  |  $  74.10

Полезное | Агутин с нежностью вспомнил о своей второй дочери

13.03.2020|09:20
Печать

Леонид Агутин до глубины души потряс фанатов, публично обратившись к женщине, которая занимает в его сердце большое место. Популярный певец не скрыл своих чувств.

Леонид Агутин уже много лет признается в любви своей супруге и коллеге Анжелике Варум. В этом году будет 20 лет, как артисты официально оформили отношения. Однако вместе они гораздо больше.

Но есть и еще две женщины, к которым популярный исполнитель испытывает нежные чувства и не боится публично о них говорить. Речь идет о дочери Леонида и Анжелики Елизавете, которая живет в Америке, где у певцов есть собственные апартаменты, а также о наследнице исполнителя, родившейся в фактическом браке с балериной Марией Воробьевой.

С артисткой молодой Агутин познакомился задолго до того, как закрутил роман с Варум. В этих отношениях на свет появилась дочь Полина. Сейчас она уже взрослая, живет с матерью за границей, и Агутин поддерживает с ней связь.

Накануне, 12 марта, Леонид поздравил Полину с днем рождения. Ей исполнилось 24 года. Певец обнародовал фотографию именинницы и посвятил ей трогательные слова. "Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в четыре года ты научилась читать, писать и рассуждать как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаешь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет", – начал Агутин.

Он признался, что тогда начал переживать за окружение дочери. "Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя!" – пожелал певец наследнице в "Инстаграм". В заключение певец отметил, что девушке пока везет с людьми.

В комментариях к посту именинница поблагодарила отца: "Папа, спасибо. Как всегда, очень трогательно..."

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте