13.03.2020 | 16:13

Леонид Якубович дебютировал в новом для себя жанре. Он выступил продюсером рок-оперы "Люди "А".

Премьера мюзикла пройдет в Москве 18 апреля. В нем рассказывается о буднях офицеров знаменитого боевого подразделения "Альфа".

Леонид Якубович пробовал себя в разных амплуа: выступал в роли ведущего, сценариста, актера. Рок-опера для него – смелый эксперимент.

Любовь зрителей и известность Якубович получил как бессменный ведущий программы "Поле чудес". Шоумен удивляется тому, что программа выходит в эфир почти 30 лет, сообщает "Вокруг ТВ".

Напомним, в ноябре 2019 года Леонид Якубович попал в больницу из-за проблем с сердцем. Ведущему установили кардиостимулятор. А за два месяца до этого артист напугал россиян, появившись в инвалидном кресле.

Как писали "Дни.ру", помощник Якубовича успокоил поклонников. Выяснилось, что телеведущий повредил колено, плавая в бассейне, а в инвалидное кресло сел из-за подозрения на перелом.

Телевидение – не единственная страсть ведущего. Более четверти века он увлекается полетами. А пригласил его на аэродром друг и коллега Юрий Николаев.