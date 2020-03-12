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Полезное | Российская налоговая заблокировала счёт Стивена Сигала

12.03.2020|14:04
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Популярный голливудский актер, любимец российских зрителей, а с недавних пор и гражданин РФ Стивен Сигал, оказался в числе злостных должников.

Со звездой фильмов для настоящих мужчин очень хотят встретиться сотрудники ФНС №22 по Московской области, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дело в том, что Стивен вовремя не отчитался о своих доходах. Это не понравилось работникам налоговой службы, так как подобное поведения является нарушением действующего законодательства РФ.

Не долго думая, в ФНС нашли управу на мастера айкидо. Счет Сигала в Сбербанке был заблокирован до появления актера в налоговой с декларацией о доходах.

Звезда боевиков Стивен Сигал получил российское гражданство за любовь к России и свои успехи на актерском поприще. С РФ актера связывают не только корни, ведь его бабушка родилась во Владивостоке, но и дружба с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

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