12.03.2020 | 15:51

Ляйсан Утяшева в день смерти своей мамы посвятила ей публикацию в "Инстаграм". Поклонники выразили соболезнования знаменитой спортсменке.

Зульфии Утяшевой, матери известной гимнастки, не стало восемь лет назад, но Ляйсан до сих пор горюет. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, как пыталась справиться с утратой.

"Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 ... у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой ... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", – вспоминает знаменитость.

Мать спортсменки ушла из жизни на 49 году жизни, в 2015 году. Смерть стала неожиданной, причиной стал инфаркт. Этот факт тогда выбил из колеи Ляйсан. Она признается, что время не вылечило ее душевные раны.

Грусть гимнастки разделили поклонники. Некоторые из них написали трогательные слова в адрес ушедшей мамы Ляйсан.

"Вечная память Вашей маме", "Очень красивая мама. Ваш ангел хранитель!", "Вы очень похожа на маму, память о ней никогда не умрет", "Страшно даже подумать, как это тяжело", – написали фолловеры.