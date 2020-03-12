12.03.2020 | 15:45

Актриса Мария Миронова появится в новом сериале телеканала "Россия 1" "В шаге от рая", герои которого выигрывают крупную сумму. Снимаясь в новой теленовелле, артистка укрепилась в мысли о том, что стать счастливым, только лишь разбогатев, невозможно.

"Конечно, даже с помощью выигрыша большой суммы денег жизнь изменить невозможно. А если и получается, то лишь на какое-то время и только финансово. Но в этом проекте благодаря лотерее у героев появляется шанс наладить жизнь", – рассуждает Мария Миронова.

По словам артистки, необычные обстоятельства заставляют героев многосерийной мелодрамы "В шаге от рая" переосмыслить прошлое и восстановить отношения друг с другом. Персонаж Марии, Полина, например, мечтает наладить связь с дочерью, которую практически не знает.

Добавим, сюжет сериала "В шаге от рая" разворачивается вокруг дома Потаповых. Глава семьи выигрывает 99 миллионов рублей в лотерее. Счастливые победители хотят поскорее получить выигрыш, однако менеджер проводившей лотерею компании, Полина, заставляет их участвовать в рекламной акции. Потаповы всем составом вынуждены сниматься в документальном кино о них самих.

Сохранить лицо перед камерами потенциальным миллионерам сложно, ведь у каждого из Потаповых свои представления о том, как необходимо распорядиться богатством. Главе дома Константину Потапову необходимо поддерживать на плаву нерентабельный бизнес, его дочери Аглае требуются вливания для раскрутки в шоу-бизнесе. Тем временем брат девушки Миша мечтает впечатлить одноклассников.

Премьера мелодрамы "В шаге от рая" запланирована на 16 марта в 21:00 мск на телеканале "Россия 1". В ленте снялись: Ярослав Бойко, Мария Миронова, Надежда Маркина, Игорь Бочкин и другие.