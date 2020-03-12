Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  83.59  |  $  74.16

Полезное | Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

12.03.2020|08:50
Печать

Звезда "Форреста Гампа" и "Зеленой мили" стали первой парой мировых знаменитостей, до которых добралась новая эпидемия. Помимо них она затронула более сотни тысяч людей по всей планете.

Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-2019. Голливудская чета подхватила инфекцию в Австралии, сообщает "Москва 24".

В социальных сетях Хэнкс рассказал, что сначала они с женой почувствовали недомогание и подумали, что простудились. Затем появились озноб и боль в теле, после чего супруги обратились в больницу и сдали анализы. По результатам стало известно, что их атаковал коронавирус.

В своем микроблоге в "Твиттер" актер заявил, что пара намерена соблюдать необходимые медицинские протоколы. Том Хэнкс и Рита Уилсон будут проходить обследования и сдавать анализы, находясь в изоляции столько, сколько потребуют врачи для безопасности окружающих.

Стоит отметить, что в прошлом году оба артиста отметили 63-летия. Таким образом, они попадают в группу смертельного риска: согласно статистике, инфекция чаще всего уносит жизни людей старших поколений, а также людей с низким иммунитетом.

Эпидемия коронавируса затронула уже свыше 120 тысяч человек по всему миру. Более 4,6 тысячи больных скончались.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте