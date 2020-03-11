11.03.2020 | 12:04

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Николай Должанский возвращается на проект. Эпатажный участник рассказал, что перестал употреблять алкоголь и готов заработать деньги на свадьбу.

Николай Должанский вернулся на телепроект "Дом-2", чтобы попробовать себя в шоу "Спаси свою любовь". Вместе с мужчиной пришла и его жена Екатерина Богданова, которая младше на 20 лет. Николай сообщил, что вернулся в эфир, чтобы обогатиться, ведь денег на свадьбу нет. Екатерина же рассказала, что спасла супруга от зависимости, и он не употребляет алкоголь уже два года.

Должанский впервые появился в эфире "Дома-2" восемь лет назад. Тогда ему было 39, и он хотел построить отношения с участницей проекта. Сначала ухаживания принимала Евгения Феофилактова, потом мужчина переключился на Валерию Мастерко.

Из-за буйного поведения и чрезмерного употребления алкоголя Николая выгнали посредством голосования в январе 2013 года. Однако спустя несколько месяцев звезда проекта вернулась в "Дом-2", чтобы завоевать внимание Татьяны Кирилюк. Позже его опять отправили за периметр.

Снова попытать удачи Должанский решил январе 2015 года. Он связал себя отношениями с Русланой Мишиной, правда, ненадолго. В мае 2016 года мужчина покинул проект.

С Екатериной Богдановой он познакомился на вечеринке Степана Меньшикова. Девушка представилась поклонницей. Как только их роман был предан огласке, стало известно больше об избраннице телезвезды. Оказалось, что Богданова – начинающая актриса и певица.

На второй год отношений влюбленные поженились. Чуть позже поклонники узнали, что Екатерина Богданова изменила супругу с музыкантом рок-группы Multiverse Владимиром Пташником. Однако неверная жена вернулась в семью. Также ходил слух о том, что она беременна.