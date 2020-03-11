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Полезное | Ветлицкая устроила очередной скандал на пути к своему возвращению

11.03.2020|17:16
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Недавно вернувшаяся в Россию и на эстраду Наталья Ветлицкая угодила в неприятную историю. Артистку обвинили в срыве работы целой команды, которая должна была представить певицу. Наконец стали известны некоторые детали произошедшего.

Наталья Ветлицкая снова появилась в поле внимания журналистов в конце прошлого года. Артистка объявила о своем возвращении на сцену, а заодно и в Россию. До этого времени певица много лет провела в Испании, куда уехала вскоре после рождения дочери Ульяны. Оттуда исполнительница периодически у себя в блоге выступала с критикой родной страны. Однако потом вдруг что-то изменилось, и Наталья решила вернуться в Россию. Предварительно удалив все компрометирующие посты в "Фейсбук", Ветлицкая объявила о грандиозных планах по завоеванию российского шоу-бизнеса спустя 28 лет молчания.

Артистка уже спела на двух мероприятиях, а в планах у нее два "сольника" в Москве и Санкт-Петербурге осенью. Говорят, над имиджем Натальи Ветлицкой работала команда высокопрофессиональных стилистов и журналистов, лицо певицы даже должно было украсить обложку культового глянцевого журнала, но... Появилась информация, будто эффектная блондинка с розовой прядью сорвала съемку и была такова.

Скандал прокомментировала главный редактор журнала "Татлер" Ксения Соловьева. Она рассказала, что на съемку, которая проходила в Барселоне, Наталья Ветлицкая приехала самостоятельно, да еще в сопровождении дочери Ульяны. "Да, действительно, мы организовали съемку, и да – она сорвалась. Думаю, у Наташи есть поводы для обиды на нас, а у нас – на нее. Так бывает", – подтвердила данные Соловьева в беседе с телеграм-каналом "Антиглянец".

Тем не менее, она пожелала удачи Наталье Ветлицкой в завоевании аудитории в эпоху социальных сетей. Ксения Соловьева убеждена, что сделать это красиво сложно. "Должно сойтись множество обстоятельств", – сочла она и выразила надежду, что к осенним концертам певица наконец обретет новый стиль. Ксения отметила: "Я была у Наташи дома на Новой Риге, делала интервью, слушала новый музыкальный материал – песни там есть отличные".

Источник — dni.ru
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