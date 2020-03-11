11.03.2020 | 10:52

Сегодня состоятся очередные матчи розыгрыша самого престижного европейского турнира. Вполне вероятно, что они станут последними.

Накануне в Европейском союзе футбольных ассоциаций (УЕФА - прим. редакции) сообщили, что рассматривается вариант приостановки еврокубков в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на Catalunya Radio.

По сведениям, розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть остановлен на стадии 1/4 финала, матчи которой запланированы на апрель.

В настоящее время, несколько матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы уже проходят без зрителей. Но по мнению футбольных функционеров, этих мер недостаточно.

Коронавирус серьезно ударил по спортивной индустрии. В Италии уже приостановлены все игры первенства по футболу. Без зрителей пройдут ближайшие матчи в чемпионатах Германии, Франции и Португалии.

По всему миру отменен ряд крупных международных соревнований. Под угрозой Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии и Олимпиада - 2020 в Японии.