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Полезное | УЕФА готовится отменить Лигу чемпионов и Лигу Европы

11.03.2020|10:52
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Сегодня состоятся очередные матчи розыгрыша самого престижного европейского турнира. Вполне вероятно, что они станут последними.

Накануне в Европейском союзе футбольных ассоциаций (УЕФА - прим. редакции) сообщили, что рассматривается вариант приостановки еврокубков в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на Catalunya Radio.

По сведениям, розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть остановлен на стадии 1/4 финала, матчи которой запланированы на апрель.

В настоящее время, несколько матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы уже проходят без зрителей. Но по мнению футбольных функционеров, этих мер недостаточно.

Коронавирус серьезно ударил по спортивной индустрии. В Италии уже приостановлены все игры первенства по футболу. Без зрителей пройдут ближайшие матчи в чемпионатах Германии, Франции и Португалии.

По всему миру отменен ряд крупных международных соревнований. Под угрозой Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии и Олимпиада - 2020 в Японии.

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