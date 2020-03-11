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Полезное | Полину Гагарину сняли в странном состоянии после слухов о разводе

11.03.2020|11:45
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Полина Гагарина стала очередным звездным гостем программы Павла Воли "Импровизация". Популярная исполнительница с самого начала шутила и "искрила" на шоу.

Изюминкой выпуска шоу "Импровизация" на ТНТ, который вышел в эфир 10 марта, стало то, что звездный гость принял участие в каждой сценке наряду с остальными. Полине Гагариной пришлось изобразить пьяную, бухгалтера, эффектно продублировать фильм для взрослых, упасть в руки новоиспеченных коллег по программе и кое-кого из них уронить.

"Было очень весело и смешно", – сообщила звезда, опубликовав анонс юмористической передачи на своей странице в "Инстаграм". Создатели программы тоже остались под приятным впечатлением от участия певицы в съемках. Они заявили, что Полина проявила недюжинный артистизм и не растерялась ни в одной сценке, отмечает Teleprogramma.pro.

А вот у зрителей, судя по комментариям в Сети, сложилось неоднозначное мнение. Одни посчитали, что Гагарина переигрывает, другие усомнились в том, что сценки были импровизацией, третьи указали на неестественность исполнительницы.

Некоторые рассыпались в комплиментах, отметив чувство юмора певицы. Многим понравился номер, где Полина сыграла нетрезвую: "Пьяная! Вот самая ржака!", "А-ха-ха! Наконец увидел пьяную Полину Гагарину", "Мне больше всего понравилось, когда Гагарина изображала пьяную!"

Напомним, в Сети снова муссируются слухи о том, что певица разводится с фотографом Дмитрием Исхаковым. Поводом для таких разговоров послужило ее сухое, по мнению пользователей, поздравление супруга с днем рождения.

Источник — dni.ru
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