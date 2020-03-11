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Полезное | Оксана Самойлова вышла на связь после загадочного инцидента с Джиганом

11.03.2020|09:44
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Казалось бы, с рождением долгожданного сына в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой наступило абсолютное счастье. А по факту исполнитель оказался в реабилитационном центре и теперь молит жену о прощении. После долгого молчания женщина выступила с сообщением.

Образ идеальной семьи, который Оксана Самойлова создавала на протяжении нескольких лет, рассыпался как карточный домик после рождения сына. Что случилось, остается только догадываться. Однако знающие люди в Сети и гламурных телеграм-каналах утверждают: на радостях Джиган ушел в загул (алкогольный и не только), в результате которого попал в реабилитационный центр.

Однако не только из-за этого рэпер оказался в оздоровительной клинике. По некоторым данным, Самойлова получила видеодоказательство измены мужа, согласно другой версии, Джиган в неадекватном состоянии поднял на жену руку. Очевидно одно: супруги разругалась вдрызг. И теперь рэпер молит суженую о прощении.

Заявив, что не хочет "просыпаться в этот мир", Оксана пропала из поля зрения, но Джиган продолжал строчить ей сообщения в "Сторис". Наконец Самойлова вышла на связь.

Женщина выложила фотографию, на которой запечатлена с тремя дочками и сыном, лежащим в коляске. "Хорошо, что у меня есть мои дети", – написала она, сопроводив фразу четырьмя сердечками. В комментариях к посту на ее странице в "Инстаграм" отметились многие отечественные знаменитости.

Певица Вера Брежнева подчеркнула: "Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас!" "Милая, все будет хорошо", – добавила поющая ведущая, звезда скандального телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова. Артистка Саша Зверева, у которой тоже будет четвертый ребенок, высказалась так: "Хорошо, Оксан. Это и правда наши соломинки в самые темные ночи. Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас. С Богом!"

Источник — dni.ru
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